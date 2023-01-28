Арсенал сделал улучшенное предложение по хавбеку Брайтона

Мойзес Кайседо стал ближе к переходу в стан "канониров".

Арсенал нацелился на полузащитника Брайтона Мойзеса Кайседо.

Как сообщает Daily Mail, "канониры" сделали второе предложение "чайкам". Лондонцы предлагают 60 млн фунтов + 10 млн фунтов.

Руководство Брайтона уже отклонило данное предложение. За свой главный актив боссы хотят 80 млн фунтов.

Стоит отмеить, что Кайседо ранее в соц.сетях попросил клуб отпустить его для того, чтобы он реализовал свои возможности.

Напомним, ранее Брайтон запретил футболисту тренироваться с клубом до конца трансферного окна.