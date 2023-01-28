iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал сделал улучшенное предложение по хавбеку Брайтона

Мойзес Кайседо стал ближе к переходу в стан "канониров".
Вчера, 21:20
Мойзес Кайседо
Мойзес Кайседо

Арсенал нацелился на полузащитника Брайтона Мойзеса Кайседо.

Как сообщает Daily Mail, "канониры" сделали второе предложение "чайкам". Лондонцы предлагают 60 млн фунтов + 10 млн фунтов.

Руководство Брайтона уже отклонило данное предложение. За свой главный актив боссы хотят 80 млн фунтов.

Стоит отмеить, что Кайседо ранее в соц.сетях попросил клуб отпустить его для того, чтобы он реализовал свои возможности.

Напомним, ранее Брайтон запретил футболисту тренироваться с клубом до конца трансферного окна.


Статьи по теме

NaVi в ужасном матче переиграли Complexity NaVi в ужасном матче переиграли Complexity
Марсель с Малиновским не смог переиграть Монако Марсель с Малиновским не смог переиграть Монако
Судаков: Президент и главный тренер сборной для меня на одном уровне Судаков: Президент и главный тренер сборной для меня на одном уровне
Перспективный украинский боксер нокаутировал своего оппонента во втором раунде Перспективный украинский боксер нокаутировал своего оппонента во втором раунде
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии
Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Циципас и Джокович сыграют в финале
просмотров
Джойс предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:08
NaVi в ужасном матче переиграли Complexity
Европа00:04
Марсель с Малиновским не смог переиграть Монако
Вчера, 23:38
Европа23:38
Судаков: Президент и главный тренер сборной для меня на одном уровне
Бокс23:15
Перспективный украинский боксер нокаутировал своего оппонента во втором раунде
Бокс22:47
Далакян снова защитил титул чемпиона мира по версии WBC
Европа22:29
Роналду и его окружение заняло 17 люкс-комнат в одном из самых дорогих отелей Саудовской Аравии
Европа22:06
Нидерландский клуб интересуется нападающим, который принадлежит Динамо
Футбол21:42
Бавария в третий раз кряду потеряла очки, не сумев победить Айнтрахт
Европа21:20
Арсенал сделал улучшенное предложение по хавбеку Брайтона
Европа20:53
Cудаков: Скучаю по Мудрику. Надеюсь, что в Челси у него все получится
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK