Арсенал сделал улучшенное предложение по хавбеку Брайтона
Мойзес Кайседо стал ближе к переходу в стан "канониров".
Арсенал нацелился на полузащитника Брайтона Мойзеса Кайседо.
Как сообщает Daily Mail, "канониры" сделали второе предложение "чайкам". Лондонцы предлагают 60 млн фунтов + 10 млн фунтов.
Руководство Брайтона уже отклонило данное предложение. За свой главный актив боссы хотят 80 млн фунтов.
Стоит отмеить, что Кайседо ранее в соц.сетях попросил клуб отпустить его для того, чтобы он реализовал свои возможности.
Напомним, ранее Брайтон запретил футболисту тренироваться с клубом до конца трансферного окна.