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Брайтон запретил Кайседо посещать тренировки из-за его желания перейти в Арсенал

Игроку сказали сидеть дома до закрытия зимнего трансферного окна.
Сегодня, 13:34
Мойзес Кайседо / Getty Images
Мойзес Кайседо / Getty Images

Брайтон отклонил 60-миллионное предложение Арсенала по покупке полузащитника Мойзеса Кайседо.

После отказа "чаек", эквадорский хавбек через социальные сети обратился к клубу с просьбой отпустить его в Лондон.

Однако у команды есть свои планы на этот счет. Как сообщает Sky Sports, Брайтон запретил Кайседо посещать тренировки - игрок должен буквально сидеть дома до закрытия январского трансферного окна.

Этим клуб дает время Мойзесу "освежить голову" от мыслей о переходе в Арсенал и сосредоточиться на второй части сезона.

Таким образом команда Роберто Де Дзерби показывает всем потенциальным покупателям, что футболист на данный момент не продается.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Брайтон Арсенал Лондон

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