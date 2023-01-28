Нидерландский клуб интересуется нападающим, который принадлежит Динамо
Фран Соль может перебраться в Витесс.
Витесс заинтересован в усилении линии атаки игроком, который принадлежит Динамо.
Как сообщают нидерландские СМИ, в клубе рассматривают кандидатуру Франа Соля, который играет за Малагу в аренде.
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Альтернативой 30-летнему испанцу называют Сиднея Ван Хойдонка, который выступает за Гронинген и принадлежит Болонье.
В 16 матчах за Малагу Фран Соль забил всего лишь один гол и не отличился результативными действиями. Его контракт с Динамо истекает летом этого года.