Роналду и его окружение заняло 17 люкс-комнат в одном из самых дорогих отелей Саудовской Аравии

Криштиану Роналду прекрасно смог обустроить свой быт в Саудовской Аравии.

Как сообщает таблоид Tatler, португалец снял 17 люкс-номеров в одном из самых дорогих отелей страны.

Во всех номерах живут близкие люди форварда. Что касается самого игрока, то он вместе с семьей остановился в двухэтажном люксе.

Интерьер нового дома нападающего исполнен в золото-пурпурных тонах во всех комнатах. По информации источника, такое удовольствие обходится футболисту в сумму свыше 250 тысяч фунтов в месяц

Напомним, ранее Роналду подарили дорогостоящие часы, дизайн которых исполнен в цвете флага Саудовской Аравии.