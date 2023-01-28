Судаков: Президент и главный тренер сборной для меня на одном уровне

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков поделился мыслями о важности футбола в Украине.

По словам украинца, футбол является неотъемлимой частью жизни украинцев.

"Футбол - это такой вид спорта, который очень популярен во всем мире. Украина - не исключение. Все в детстве выходили на футбольную площадку, били по воротам и играли в футбол. У нас очень любят футбол.

Андрей Шевченко, когда возглавлял сборную Украины, приравнивался к президенту Украины. Для меня главный тренер национальной сборной - это как президент страны. Они где-то на одном уровне.

Футбол - неотъемлемая часть нашей жизни и нашей страны. Украинские футболисты вышли на новый уровень, многие играют в Европе в топ клубах. У них уже есть финалы и победы в Лиге чемпионов, они выигрывают чемпионат Англии. Мудрик уехал за 100 миллионов.

Акцент на футболе всегда был, есть и будет. Наша страна не может жить без футбола", - сказал хавбек.

Напомним, ранее Судаков рассказал о дружбе с Михаилом Мудриком.