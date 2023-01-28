iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Судаков: Президент и главный тренер сборной для меня на одном уровне

Хавбек Шахтера высказался о важности футбола для страны.
Вчера, 23:38
Георгий Судаков
Георгий Судаков

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков поделился мыслями о важности футбола в Украине.

По словам украинца, футбол является неотъемлимой частью жизни украинцев.

"Футбол - это такой вид спорта, который очень популярен во всем мире. Украина - не исключение. Все в детстве выходили на футбольную площадку, били по воротам и играли в футбол. У нас очень любят футбол.

Андрей Шевченко, когда возглавлял сборную Украины, приравнивался к президенту Украины. Для меня главный тренер национальной сборной - это как президент страны. Они где-то на одном уровне.

Футбол - неотъемлемая часть нашей жизни и нашей страны. Украинские футболисты вышли на новый уровень, многие играют в Европе в топ клубах. У них уже есть финалы и победы в Лиге чемпионов, они выигрывают чемпионат Англии. Мудрик уехал за 100 миллионов.

Акцент на футболе всегда был, есть и будет. Наша страна не может жить без футбола", - сказал хавбек.

Напомним, ранее Судаков рассказал о дружбе с Михаилом Мудриком.


Статьи по теме

Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 27 января Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 27 января
Аутсайдер АПЛ согласовал контракт с вратарем ПСЖ Аутсайдер АПЛ согласовал контракт с вратарем ПСЖ
NaVi в ужасном матче переиграли Complexity NaVi в ужасном матче переиграли Complexity
Марсель с Малиновским не смог переиграть Монако Марсель с Малиновским не смог переиграть Монако
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии
Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Циципас и Джокович сыграют в финале
просмотров
Джойс предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри
просмотров

Последние новости

Европа00:52
Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 27 января
Европа00:41
Аутсайдер АПЛ согласовал контракт с вратарем ПСЖ
Киберспорт00:08
NaVi в ужасном матче переиграли Complexity
Европа00:04
Марсель с Малиновским не смог переиграть Монако
Вчера, 23:38
Европа23:38
Судаков: Президент и главный тренер сборной для меня на одном уровне
Бокс23:15
Перспективный украинский боксер нокаутировал своего оппонента во втором раунде
Бокс22:47
Далакян снова защитил титул чемпиона мира по версии WBC
Европа22:29
Роналду и его окружение заняло 17 люкс-комнат в одном из самых дорогих отелей Саудовской Аравии
Европа22:06
Нидерландский клуб интересуется нападающим, который принадлежит Динамо
Футбол21:42
Бавария в третий раз кряду потеряла очки, не сумев победить Айнтрахт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK