Аутсайдер АПЛ согласовал контракт с вратарем ПСЖ

Кейлор Навас близок к переходу в Ноттингем Форрест.

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас близок к переходу в Ноттингем Форрест.

Как сообщает Николо Скира, костарриканец перейдет в стан "лесников" на правах полугодичной аренды.

Читай также: Месси и ПСЖ работают над продлением контракта

Голкипер уже согласовал с "лесниками" личные условия. Будет ли включена опция выкупа пока неизвестно.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Навас потерял место в составе. На счету футболиста лишь один матч.