Аутсайдер АПЛ согласовал контракт с вратарем ПСЖ
Кейлор Навас близок к переходу в Ноттингем Форрест.
Вратарь ПСЖ Кейлор Навас близок к переходу в Ноттингем Форрест.
Как сообщает Николо Скира, костарриканец перейдет в стан "лесников" на правах полугодичной аренды.
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Голкипер уже согласовал с "лесниками" личные условия. Будет ли включена опция выкупа пока неизвестно.
Стоит отметить, что в текущем сезоне Навас потерял место в составе. На счету футболиста лишь один матч.