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Аутсайдер АПЛ согласовал контракт с вратарем ПСЖ

Кейлор Навас близок к переходу в Ноттингем Форрест.
Сегодня, 00:41
Кейлор Навас
Кейлор Навас

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас близок к переходу в Ноттингем Форрест.

Как сообщает Николо Скира, костарриканец перейдет в стан "лесников" на правах полугодичной аренды.

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Голкипер уже согласовал с "лесниками" личные условия. Будет ли включена опция выкупа пока неизвестно.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Навас потерял место в составе. На счету футболиста лишь один матч.


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