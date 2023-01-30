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Специя Коваленко арендовала форварда Ромы

Элдор Шомуродов стал футболистом "орлят".
Сегодня, 13:01
Элдор Шомуродов
Элдор Шомуродов

Специя Виктора Коваленка усилила атакующую линию.

Как сообщает пресс-служба Серии А, команду пополнил Элдор Шомуродов. Узбекский форвард перебрался в стан "орлят" на правах аренды без права выкупа.

Стоит отметить, что Шомуродов страдал от отсутствия игровой практики в Роме. За "волков" он провел всего 151 минуту в восьми матчах этого сезона, забив один мяч

Коллектив Луки Готти в данный момент занимает 17 место, набрав 18 очков в 20 матчах. 

Напомним, ранее Специя потеряла Коваленка из-за травмы на неопределенный срок. на неопределенный срок.


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