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Нас ждет Эль-Класико: известны пары полуфинала Кубка Испании

Определились команды, которые могут сыграть в финале.
Сегодня, 15:15
Реал - Барселона / Getty Images
Реал - Барселона / Getty Images

В понедельник, 30 января, состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Испании.

По результатам жеребьевки образовали две пары: Реал - Барселона и Осасуна - Атлетик Бильбао.

Отметим, полуфинал Кубка Короля состоит из двух матчей. Первые поединки (их хозяин - команда, указанная первой) пройдут 28 февраля и 1 или 2 марта, а ответные - 4, 5 или 6 апреля. 

Ранее определилась судьба Андрея Лунина в мадридском клубе.


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