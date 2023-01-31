Жоржиньо - футболист Арсенала

Лондонский Арсенал укрепил центр поля, чтобы иметь больший ресурс в погоне за титулом.

Как сообщает пресс-служба "канониров", стан клуба пополнил итальянец Жоржиньо.

Футболист перебрался в новую команду за 12 млн евро. Контракт подписан на 2.5 года.

В текущем сезоне хавбек провел 25 матчей, забив три гола. Transfermarkt оценивает его в 35 млн евро.

Напомним, ранее Арсенал совершил трансфер на перспективу, приобретя польского центрбэка