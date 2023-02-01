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Тоттенхэм все же подписал Педро Порро

Защитник стал игроком "шпор".
Сегодня, 01:10
Педро Порро
Педро Порро

Английский Тоттенхэм официально объявил о подписании контракт с защитником Педро Порро.

Бывший футболист Манчестер Сити последние сезоны представлял Спортинг и покинет эту команду за невероятные 45 млн евро.

В нынешней кампании Педро провел 21 матч за Спортинг и смог в них дважды забить и еще девять раз ассистировать своим партнерам.

Отметим, что Тоттенхэм расстался с с другим правым защитником - Метом Доэрти, а Спортинг в свою очередь заменил Порро Эктором Бельерином из Барселоны.


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