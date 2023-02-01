Тоттенхэм все же подписал Педро Порро
Защитник стал игроком "шпор".
Английский Тоттенхэм официально объявил о подписании контракт с защитником Педро Порро.
Бывший футболист Манчестер Сити последние сезоны представлял Спортинг и покинет эту команду за невероятные 45 млн евро.
В нынешней кампании Педро провел 21 матч за Спортинг и смог в них дважды забить и еще девять раз ассистировать своим партнерам.
Отметим, что Тоттенхэм расстался с с другим правым защитником - Метом Доэрти, а Спортинг в свою очередь заменил Порро Эктором Бельерином из Барселоны.