Тоттенхэм все же подписал Педро Порро

Английский Тоттенхэм официально объявил о подписании контракт с защитником Педро Порро.

Бывший футболист Манчестер Сити последние сезоны представлял Спортинг и покинет эту команду за невероятные 45 млн евро.

В нынешней кампании Педро провел 21 матч за Спортинг и смог в них дважды забить и еще девять раз ассистировать своим партнерам.

Отметим, что Тоттенхэм расстался с с другим правым защитником - Метом Доэрти, а Спортинг в свою очередь заменил Порро Эктором Бельерином из Барселоны.