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Атлетико подписал опытного защитника

Мэтт Доэрти перешел в стан "матрасников".
Сегодня, 00:27
Мэтт Доэрти
Мэтт Доэрти

Мадридский Атлетико в последние часы трансферного окна успел усилить линию защиты.

Как сообщает пресс-служба "матрасников", клуб подписал Мэтта Доэрти. Ирландец перебрался в команду после разрыва контракта с Тоттенхэмом.

Защитник будет выступать в составе испанского гранда до конца сезона. Финансовые детали контракта остаются неизвестными.

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На счету Доэрти 16 матчей в футболке Тоттенхэма за первую половину этого сезона. 31-летний футболист забил 1 гол.

Также он провел 29 матчей за национальную сборную Ирландии, где также отличился одним взяитем ворот.


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