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Официально: Депай - игрок Атлетико Мадрид

Контракт подписан на 2,5 года.
Сегодня, 15:21
Мемфис Депай / atleticodemadrid.com
Мемфис Депай / atleticodemadrid.com

Мадридский Атлетико официально сообщил о трансфере нидерландского нападающего Мемфиса Депая.

Детали трансфера Депая в Атлетико

Сообщается, что "матрасники" заплатили Барселоне 3 млн евро, также соглашением предусмотрен еще один миллион в качестве бонусов.

Пресс-служба Атлетико подтвердила, что контракт с нидерландцем заключен на 2,5 года. Размер зарплаты не разглашался.

Напомним, что Мемфис Депай присоеднился к каталонцам летом 2021 года в качестве свободного агента. Он был важной частью команды при Рональде Кумане, но при Хави стал футболистом скамейки.

Атлетико же в свою очередь, продав Матеуса Кунью и отдав в аренду Жоау Фелиша, нуждался в новом центрфорварде и рискнул сделать ставку на Депая.

За половину сезона в Барселоне Депай провел всего 8 матчей и забил 4 гола.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Мемфис Депай

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