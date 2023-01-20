Официально: Депай - игрок Атлетико Мадрид

Контракт подписан на 2,5 года.

Мадридский Атлетико официально сообщил о трансфере нидерландского нападающего Мемфиса Депая.

🇳🇱 ¡@Memphis es nuevo jugador rojiblanco! 🔴⚪



🖊 El internacional neerlandés ha firmado con nuestro club por lo que resta de temporada y dos campañas más.



➡ https://t.co/jSIshAR3Rx



👋 ¡#BienvenidoMemphis! 😊 pic.twitter.com/zvT0rKNC9U — Atlético de Madrid (@Atleti) January 20, 2023

Детали трансфера Депая в Атлетико

Сообщается, что "матрасники" заплатили Барселоне 3 млн евро, также соглашением предусмотрен еще один миллион в качестве бонусов.

Пресс-служба Атлетико подтвердила, что контракт с нидерландцем заключен на 2,5 года. Размер зарплаты не разглашался.

Напомним, что Мемфис Депай присоеднился к каталонцам летом 2021 года в качестве свободного агента. Он был важной частью команды при Рональде Кумане, но при Хави стал футболистом скамейки.

Атлетико же в свою очередь, продав Матеуса Кунью и отдав в аренду Жоау Фелиша, нуждался в новом центрфорварде и рискнул сделать ставку на Депая.

За половину сезона в Барселоне Депай провел всего 8 матчей и забил 4 гола.