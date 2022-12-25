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Вулверхэмптон объявил о подписании нападающего Атлетико

Кунья пополнил ряды "волков".
Вчера, 22:18
Матеус Кунья / Getty Images
Матеус Кунья / Getty Images

Нападающий Атлетико Матеус Кунья перебрался в чемпионат Англии. О трансфере футболиста объявил Вулверхэмптон.

23-летний бразилец арендован до конца сезона с обязательством выкупа. Контракт с игроком будет рассчитан до 2027 года.

Напомним, сумма выкупа Куньи составит примерно 40-50 млн евро.

В текущем сезоне на счету бразильца всего 2 ассиста в 11 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Атлетико близок к подписанию предварительного контракта с защитником Лестера.

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