Вулверхэмптон объявил о подписании нападающего Атлетико

Нападающий Атлетико Матеус Кунья перебрался в чемпионат Англии. О трансфере футболиста объявил Вулверхэмптон.

23-летний бразилец арендован до конца сезона с обязательством выкупа. Контракт с игроком будет рассчитан до 2027 года.

We've found one more gift under the tree.



🇧🇷🎁 pic.twitter.com/uVNEsBDUfC — Wolves (@Wolves) December 25, 2022

Напомним, сумма выкупа Куньи составит примерно 40-50 млн евро.

В текущем сезоне на счету бразильца всего 2 ассиста в 11 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Атлетико близок к подписанию предварительного контракта с защитником Лестера.