Вулверхэмптон объявил о подписании нападающего Атлетико
Кунья пополнил ряды "волков".
Нападающий Атлетико Матеус Кунья перебрался в чемпионат Англии. О трансфере футболиста объявил Вулверхэмптон.
23-летний бразилец арендован до конца сезона с обязательством выкупа. Контракт с игроком будет рассчитан до 2027 года.
We've found one more gift under the tree.— Wolves (@Wolves) December 25, 2022
🇧🇷🎁 pic.twitter.com/uVNEsBDUfC
Напомним, сумма выкупа Куньи составит примерно 40-50 млн евро.
В текущем сезоне на счету бразильца всего 2 ассиста в 11 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Атлетико близок к подписанию предварительного контракта с защитником Лестера.