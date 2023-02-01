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Голевая феерия: Шахтер и Марибор порадовали результатом спарринга нейтральных фанатов

А вот болельщиков обоих команд ничья вряд-ли устроила.
Сегодня, 18:56
Шахтер
Шахтер

В рамках зимнего сбора в Турции Шахтер встретился с словенским Марибором.

Команды недолго расскачивались и уже на 15 минуте "горняки" открыли счет усилиями Зубкова.

Далее дублем еще до перерыва отметился Крыськив. Между голами украинского хавбека затесался забитый мяч Брнича.

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После перерыва тот же Брнич также записал еще одно взятие ворот на свой счет, но до этого забил Божич.

Затем Бондаренко снова вывел вперед коллектив Игора Йовичевича. Впрочем, у словенцев были свои планы и Божич стал третьим игроком, оформившим дубль.

Шахтер - Марибор 4:4
Голы: Зубков, 15, Крыськив, 34, 40, Бондаренко, 71 - Брнич, 38, 51, Божич, 48, 77.

Шахтер: Трубин, Гочолеишвили, Бондарь (Ракицкий, 65), Фарина (Козик, 65), Михайличенко (Топалов, 75), Степаненко (Роспутько, 65), Бондаренко (Глущенко, 75), Крыськив (Борячук, 75), Зубков (Ющенко, 59), Судаков (Сигеев, 46), Траоре (Сикан, 59).

Предупреждения: Бондарь, Гочолеишвили, Михайличенко, Ющенко, Глущенко - Милец, Випотник.


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