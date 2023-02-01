Модрич определился с будущим

Модрич принял решние остаться в мадридском Реале.

Как сообщает AS, хорват хочет провести в стане "сливочных" еще один сезон.

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По информации источника, полузащитник отклонил ряд предложений из МЛС и Саудовской Аравии. В частности, футболист мог воссоединиться с Роналду, но ответил отказом Ан-Насру, предлагавшему 40 млн евро за сезон.

Действующий контракт Модрича с Реалом рассчитан до конца этого сезона. На его счету 25 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, где он оформил 5 голов и отдал три результативные передачи.