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МЮ вернул Гринвуда в список игроков на сайте

Мейсон, судя по всему, получит шанс на перезагрузку карьеры.
Сегодня, 18:50
Мейсон Гринвуд
Мейсон Гринвуд

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте вернул Мейсона Гринвуда в состав команды после того, как с него были сняты все обвинения в рамках уголовного расследования.

21-летний нападающий был отстранен от команды на время расследования в связи с обвинениями в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством в адрес его девушки.

Стоит отметить, что на фотографии Мэйсон изображен в старой форме прошлого сезона. Возвращение Гринвуда в состав на сайте клуба, вероятно, указывает на то, что "красные дьяволы" будут рассчитывать на талантливого, но скандального форварда.

До начала разбирательств по его делу англичанин успел провести за манкунианцев 129 матчей, забив 35 мячей и отдав 29 ассистов.


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