Энцо: Рад получить возможность, которую дал мне Челси

Полузащитник лондонского Челси Энцо Фернандес высказался о трансфере в стан команды.

Действующий чемпион мира отметил, что будет отдавать всего себя, чтобы привести клуб к успеху.

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"Я очень рад возможности, которую дал мне Челси, и я сделаю все, чтобы достичь клубных целей.

Как игрок и личность, я могу предложить хорошую энергетику, и я отдам все силы и поддержу своих товарищей по команде, чтобы сделать их еще лучше.

Челси - великий клуб. Это клуб, который всегда борется за трофеи и недавно выиграл Лигу чемпионов. Мы будем стремиться достичь всего, чего хочет клуб, и вывести его на новый уровень.

Я еще не играл ни с кем из моих новых товарищей по команде, и у меня еще не было возможности пообщаться ни с кем из них, но я знаю, кто они такие, и я с нетерпением жду возможности поработать с ними всеми!" - сказал Фернандес.



