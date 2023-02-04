Наставник ПСЖ высказался о срыве трансфера Зиеша

Во время трансферного окна марокканский нападающий Челси Хаким Зиеш оказался в неопределенном будущем, что едва не привело к его переходу во французский Пари Сен-Жермен.

Однако руководство "синих" слишком поздно начало необходимую подготовку, и переход 29-летнего футболиста в "красно-синих" не удалось завершить вовремя.

В одном из своих интервью главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье прокомментировал неудачные переговоры между двумя клубами.

"По разным причинам нам не удалось достичь договоренностей, необходимых для игрока, которого мы искали. Тем не менее, у меня в команде есть качественные игроки, поэтому молодежь будет иметь возможность принять участие во второй части сезона. Важно помнить о травмах и усталости игроков при таком плотном графике", - отметил французский специалист.

Гальтье продолжил, выразив удовлетворение тем составом, который был у них в начале сезона, но выразил сожаление по поводу того, что они не смогли пополнить команду новыми игроками.

"Я не думаю, что это вина нашего клуба. Это просто жизнь, и мы продолжаем смотреть вперед", - подытожил он.

Стоит отметить, что сегодня, 4 февраля, ПСЖ сыграет дома против Тулузы.