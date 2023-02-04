Варан: Мне кажется, что футболист внутри меня сжирает человека

Рафаэль Варан, защитник Манчестер Юнайтед, недавно рассказал о своем решении завершить карьеру в национальной сборной Франции.

Он выразил свою усталость и изнеможение, вызванные неустанным характером игры.

"Высший уровень - это как стиральная машина. Ты играешь все время, никогда не останавливаешься", - сказал он. "Наши графики перегружены, мы играем без перерывов. Сейчас я чувствую, что задыхаюсь. Как будто игрок пожирает во мне личность".

В 93 матчах за сборную Франции Варан забил пять голов и отдал одну голевую передачу. Благодаря своим усилиям и самоотдаче 28-летний игрок обеспечил стабильное присутствие в защите "Les Bleus", и его, безусловно, будет не хватать.