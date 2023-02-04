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Гвардиола: Я говорил с спортивным директором о трансфере крайнего защитника, но он сказал, что вариантов на рынке нет

Испанец высказал о решении не приобретать замену Жоау Канселу.
Сегодня, 12:32
Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола, главный тренер Манчестер Сити, ответил на вопрос, почему клуб не покупал нового защитника на замену Жоао Канселу, который был отдан в аренду мюнхенской Баварии с правом выкупа.

По словам испанца, он разговаривал со спортивным директором "горожан", но тот сказал, что доступных вариантов на рынке нет

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"Мы разговаривали об этом, но диалог длился 3 минуты. Я спросил у спортивного директора, есть ли у него какие-то варианты. Он сказал: "Нет, нужно смотреть". Поэтому я предложил подождать.

Мы могли бы выйти на рынок и заплатить большое количество денег за левого защитника, но решили провести эти 4 месяца без подписаний. Летом перед следующим сезоном увидим", - прокомментировал Гвардиола.

Стоит отметить, что после окончания перерыва на ЧМ-2022 Канселу уступил место в основе молодому англичанину Рико Льюису.
 


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