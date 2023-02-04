Гвардиола: Я говорил с спортивным директором о трансфере крайнего защитника, но он сказал, что вариантов на рынке нет
Хосеп Гвардиола, главный тренер Манчестер Сити, ответил на вопрос, почему клуб не покупал нового защитника на замену Жоао Канселу, который был отдан в аренду мюнхенской Баварии с правом выкупа.
По словам испанца, он разговаривал со спортивным директором "горожан", но тот сказал, что доступных вариантов на рынке нет
Читай также: Канселу прокомментировал свой переход в Баварию
"Мы разговаривали об этом, но диалог длился 3 минуты. Я спросил у спортивного директора, есть ли у него какие-то варианты. Он сказал: "Нет, нужно смотреть". Поэтому я предложил подождать.
Мы могли бы выйти на рынок и заплатить большое количество денег за левого защитника, но решили провести эти 4 месяца без подписаний. Летом перед следующим сезоном увидим", - прокомментировал Гвардиола.
Стоит отметить, что после окончания перерыва на ЧМ-2022 Канселу уступил место в основе молодому англичанину Рико Льюису.