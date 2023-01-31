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Канселу прокомментировал свой переход в Баварию

Португалец счастлив оказаться в стане мюнхенцев.
Сегодня, 15:19
Жоау Канселу / fcbayern.com
Жоау Канселу / fcbayern.com

Защитник Жоау Канселу прокомментировал свой переход из Манчестер Сити в Баварию.

"У меня было не так много игрового времени в последние недели, и это повлияло на мое решение. Отношения с Пепом здесь ни при чем. Мне действительно хотелось начать новое приключение в клубе с такой большой историей. Для меня это мечта.

Это видео в инстаграме, может, и звучит как прощание, но я не подразумевал этого. Посмотрим, что принесут нам эти 5 месяцев. Я хочу быть здесь с ясной головой. В конце сезона мы снова поговорим об этом, но я по-прежнему на контракте в Манчестер Сити. Я не рассматриваю это как окончательный уход из клуба.

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Баварию с Пепом мы не обсуждали, потому что все произошло очень быстро. Я хотел принять верное решение для дальнейшей карьеры, и я выбрал этот отличный клуб", – сказал Канселу в интервью клубному сайту.

Напомним, мюнхенский клуб арендовал 28-летнего португальца до конца сезона с правом выкупа за 70 млн евро.

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