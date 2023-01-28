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Бавария рассматривает Зидана как потенциального сменщика Нагельсманна

Мюнхенский клуб прорабатывает варианты возможной смены главного тренера.
Сегодня, 10:28
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Юлиан Нагельсманн возглавил Баварию летом 2021 года. С того момента у 35-летнего тренера возникло несколько конфликтов, которые подкреплялись не самыми удачными выступлениями команды.

На этом фоне его будущее в клубе не такое уж и безоблачное. Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на французское издание RMC Sport, Бавария может заменить Нагельсманна Зинедином Зиданом.

Для Зидана "ротен" - один из четырех главных вариантов для трудоустройства. Сообщается, что француз хочет вернуться к работе следующим летом.

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Зидан всегда с огромным уважением относился к институту Баварии, основанному на прочном фундаменте и финансовых средствах, которые позволяют им каждый год бороться за Лигу чемпионов.

Напомним, что Зинедин Зидан остается без работы после того, как летом 2021 года покинул мадридский Реал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан Бавария Мюнхен Юлиан Нагельсманн

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