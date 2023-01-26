iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мане не успеет восстановиться к первой игре Баварии против ПСЖ в Лиге чемпионов

Немецкий клуб не хочет рисковать здоровьем футболиста ради его возможного участия в первом матче 1/8 финала.
Сегодня, 12:19
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

Потеряв Мануэля Нойера из-за нелепого перелома ноги мюнхенская Бавария усложнила себе жизнь перед матчами 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Но еще до этого события "ротен" лишились Садио Мане. Сенегальский форвард в ноябре получил травму подколенного сухожилия, из-за чего был вынужден лечь на операционный стол.

Недавно Мане провел первую беговую тренировку, намереваясь вернуться до старта плей-офф еврокубка.

По информации Bayern & Germany, который ссылается на журналиста SPORT1 Керри Хау, осталось примерно три недели до полноценного возвращение форварда в игру.

Однако клуб не собирается торопить события ради участия Мане в первой игре 1/8 финала против ПСЖ. Более вероятным матчем возвращения игрока станет встреча с менхенгладбахской Боруссией в рамках Бундеслиги 18 февраля.

Напомним, что первая игра 1/8 финала лиги чемпионов между Баварией и ПСЖ состоится 14 февраля, а ответная встреча - 8 марта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Садио Мане Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Бавария определилась с основным центрфорвардом на следующий сезон Бавария определилась с основным центрфорвардом на следующий сезон
Невероятный дальний удар Киммиха спас Баварию от поражения Кельну Невероятный дальний удар Киммиха спас Баварию от поражения Кельну
Ноттингем Форест из-за травмы Хендерсона хочет арендовать у ПСЖ Наваса Ноттингем Форест из-за травмы Хендерсона хочет арендовать у ПСЖ Наваса
Бавария из-за Нагельсманна уволила тренера вратарей, чем расстроила Нойера Бавария из-за Нагельсманна уволила тренера вратарей, чем расстроила Нойера
Помочь журналистам

Видео

Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Кубка лиги
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Кубка лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция индивидуальной гонки у мужчин на чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Киберспорт14:32
Бывший игрок CS:GO попробует свои силы в ММА
Европа14:06
Лунин может покинуть Реал из-за конфликта с Анчелотти
Европа13:41
Игрока Ньюкасла оштрафовали и лишили прав за вождение в нетрезвом состоянии
НБА13:09
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Эмбиид пострадал от Клэкстона и Ирвинга
НБА12:51
Бруклин ради усиления состава готов расстаться с тремя игроками
Теннис12:35
Australian Open-2023 (WTA): Рыбакина - первая финалистка турнира
Лига Чемпионов12:19
Мане не успеет восстановиться к первой игре Баварии против ПСЖ в Лиге чемпионов
Бокс12:18
Страница Ломаченко в Instagram недоступна на территории Украины
Лига Европы11:49
Соперник Шахтера по Лиге Европы усилился форвардом Лиона и сборной Камеруна
Европа11:40
Легенда Челси оценил трансфер Мудрика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK