Мане не успеет восстановиться к первой игре Баварии против ПСЖ в Лиге чемпионов

Немецкий клуб не хочет рисковать здоровьем футболиста ради его возможного участия в первом матче 1/8 финала.

Потеряв Мануэля Нойера из-за нелепого перелома ноги мюнхенская Бавария усложнила себе жизнь перед матчами 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Но еще до этого события "ротен" лишились Садио Мане. Сенегальский форвард в ноябре получил травму подколенного сухожилия, из-за чего был вынужден лечь на операционный стол.

Недавно Мане провел первую беговую тренировку, намереваясь вернуться до старта плей-офф еврокубка.

По информации Bayern & Germany, который ссылается на журналиста SPORT1 Керри Хау, осталось примерно три недели до полноценного возвращение форварда в игру.

Однако клуб не собирается торопить события ради участия Мане в первой игре 1/8 финала против ПСЖ. Более вероятным матчем возвращения игрока станет встреча с менхенгладбахской Боруссией в рамках Бундеслиги 18 февраля.

Напомним, что первая игра 1/8 финала лиги чемпионов между Баварией и ПСЖ состоится 14 февраля, а ответная встреча - 8 марта.