Тоттенхэм намерен усилиться экс-футболистом Барселоны

Тоттенхэм Хотспур активно изучает различные варианты усиления своей атакующей силы в преддверии предстоящего летнего трансферного окна.

Как сообщает Calciomercato, клуб по-прежнему заинтересован в переходе Жерара Деулофеу в лондонскую команду, несмотря на то, что зимний трансфер не состоялся.

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У испанского футболиста в настоящее время продолжается травма колена, которая и стала причиной срыва первоначального трансфера. Однако ожидается, что игрок полностью восстановится к маю, и тогда он, скорее всего, сможет вернуться в команду.

В этом сезоне Деулофеу доказал свою ценность в качестве ключевой части команды, сыграв в общей сложности 18 матчей за Удинезе, где забил три гола, а также отдал семь результативных передач.