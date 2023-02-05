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Дебют Циганкова, перемога Соболя і 5 хвилин Яремчука: як зіграли українські легіонери

ISPORT розповідає про те, як зіграли українські легіонери в топ-чемпіонатах.
Сегодня, 20:53
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В неділю, 5 лютого, відбулося декілька матчів в європейських чемпіонатах, в яких участь прийняли українські футболісти.

Вперше після переходу в Страсбур Едуард Соболь розпочав матч на лаві для запасних. В поєдинку проти Монпельє він вийшов в другому таймі і встиг зіграти близько 30 хвилин.

Враховуючи те, що команда на той момент вже грала в меншості і перемагала з рахунком 2:0, Соболь здебільшого грав на оборону.  За цей час він встиг вступити в один відбір і зробив це вдало. 

Цікаво виглядає статистика передач, яких Соболь встиг зробити всього п’ять і тільки одна дійшла до партнера.

Загалом, за півгодини, м‘яч до Соболя дійшов всього 9 разів. Оцінка Едуарда - 6,18.

Схожа ситуація була і у Віктора Циганкова, який дебютував за Жирону, вийшовши втримувати переможний рахунок против Валенсії (1:0).

Екс-гравець київського Динамо встиг одного разу перехопити м‘яч після передачі суперника, а також одного разу він ледь не став автором "передрезультативної передачі".

Whoscored оцінив дії Віктора за проведені на полі 20 хвилин оцінкою 6,06.

Роман Яремчук також почав матч проти Антверпена (0:0) на лаві для запасних. Форвард з’явився на полі на 89-й хвилині і встиг за 6-7 зіграних хвилин лише одного разу виграти верхову боротьбу і віддати одну точну передачу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: украинцы украинцы в европе

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