Украинцы примут участие в гонках преследования: составы команд

Восемь украинских биатлонистов примут участие в гонке преследования.

Уже завтра, 4 марта, состоятся еще две гонки в рамках седьмого этапа Кубка Мира в Новое место.

Участие в гонках преследования приму по четыре украинских биатлониста и биатлонистки.

Преследование. Мужчины (14:50)

17. Антон Дудченко +2:08

32. Дмитрий Подручный +2:37

35. Артем Прима +2:41

43. Богдан Цымбал +2:50

Преследование. Женщины (16:45)

11. Юлия Джима +0:46

26. Анастасия Меркушина +1:33

26. Елена Белосюк +1:33

43. Дарья Блашко +1:53

На ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами гонок в рамках Кубка мира, а также рассмотреть расписание будущих этапов.