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Украинцы примут участие в гонках преследования: составы команд

Восемь украинских биатлонистов примут участие в гонке преследования.
Сегодня, 21:05
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Уже завтра, 4 марта, состоятся еще две гонки в рамках седьмого этапа Кубка Мира в Новое место.

Участие в гонках преследования приму по четыре украинских биатлониста и биатлонистки.

Преследование. Мужчины (14:50)
17. Антон Дудченко +2:08
32. Дмитрий Подручный +2:37
35. Артем Прима +2:41
43. Богдан Цымбал +2:50

Преследование. Женщины (16:45)
11. Юлия Джима +0:46
26. Анастасия Меркушина +1:33
26. Елена Белосюк +1:33
43. Дарья Блашко +1:53

На ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами гонок в рамках Кубка мира, а также рассмотреть расписание будущих этапов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биатлон украинцы

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