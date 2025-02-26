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Футбол

Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал

Защитник Движения из Хожува забил два разных гола.
Сегодня, 08:11
Егор Цикало
Егор Цикало

Накануне состоялся четвертьфинальный матч Кубка Польши, в котором встретились Движение Хожув и Корона Кельце.

В старте хозяев вышел новичок команды, украинец Егор Цикало. Уже на 12-й минуте голкипер Руха парировал удар с пенальти, а через пару минут уже Цикало сыграл удачно головой во время стандарта и открыл счет в матче.

Во втором тайме Егор подключился к атаке и уже ногой в одно касание направил мяч в сетку ворот соперника после передачи партнера.

Впоследствии голкипер Руха также оформил своеобразный дубль, когда парировал второй пенальти за матч. Встреча завершилась со счетом 2:0, Движение вышло в полуфинал Кубка Польши.

На ISPORT можно узнать расписание интереснейших футбольных матчей сегодняшнего игрового дня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: украинцы в европе

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Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал
Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал

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