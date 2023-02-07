iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-футболист Металлиста и Руха продолжит кареру в Казахстане

Александр Нойок станет игроком Атырау.
Сегодня, 18:22
Александр Нойок / apollon.com.cy
Александр Нойок / apollon.com.cy

Украинский хавбек Александр Нойок нашел себе новую команду.

Как сообщает казахский журналист Айдын Кожахмет, Нойок продолжит карьеру в местном Атырау.

Читай также: Трансферы УПЛ: Беседин стал одноклубником Безуса, Кривцов уехал в MLS

В клуб из Казахстана футболист переберется на правах свободного агента. Последним его клубом был Маккаби Бней-Рейне.

В Украине полузащитник выступал за Металлург Донецк, львовский Рух, ужгородскую Говерлу и харьковский Металлист.


Статьи по теме

NaVi противостоят G2: онлайн-трансляции матчей IEM Katowice 2023 NaVi противостоят G2: онлайн-трансляции матчей IEM Katowice 2023
IEM Katowice 2023: расписание и результаты турнира по CS:GO IEM Katowice 2023: расписание и результаты турнира по CS:GO
Вест Хэм намерен выручить баснословные деньги за лидера клуба Вест Хэм намерен выручить баснословные деньги за лидера клуба
Хавбек Реала рассказал о своей главной цели в клубе Хавбек Реала рассказал о своей главной цели в клубе
Помочь журналистам

Видео

Хто вище б'є, той краще грає: футболисты Зари похвастались своей "точностью"
Хто вище б'є, той краще грає: футболисты Зари похвастались своей "точностью"

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:26
NaVi противостоят G2: онлайн-трансляции матчей IEM Katowice 2023
Киберспорт20:12
IEM Katowice 2023: расписание и результаты турнира по CS:GO
Европа19:55
Вест Хэм намерен выручить баснословные деньги за лидера клуба
Европа19:47
Хавбек Реала рассказал о своей главной цели в клубе
Европа19:21
Президент Барселоны: Мечтаю выиграть Ла Лигу в этом году
Европа19:03
Бывший форвард сборной Сирии вместе с сыном погибли после землетрясения
ММА18:44
Порье назвал формулу успеха для Макгрегора в бою с Чендлером
Европа18:22
Экс-футболист Металлиста и Руха продолжит кареру в Казахстане
Европа18:18
Поттер - о больших тратах Челси: Завидовать плохо
Европа17:58
В Милане определились с кандидатами на пост главного тренера клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK