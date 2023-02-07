Экс-футболист Металлиста и Руха продолжит кареру в Казахстане

Украинский хавбек Александр Нойок нашел себе новую команду.

Как сообщает казахский журналист Айдын Кожахмет, Нойок продолжит карьеру в местном Атырау.

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В клуб из Казахстана футболист переберется на правах свободного агента. Последним его клубом был Маккаби Бней-Рейне.

В Украине полузащитник выступал за Металлург Донецк, львовский Рух, ужгородскую Говерлу и харьковский Металлист.