Хавбек Реала рассказал о своей главной цели в клубе

Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде поделился мыслями о своей игре и планах в стане Реала.

Игрок отметил, что он хочет быть капитаном мадридского гранда.

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"Перед чемпионатом мира показывал очень хорошую игру, а сейчас говорят, что я уже не тот. Это часть футбола. Всегда будут какие-то препятствия. Я должен продолжать работать и сохранять такой настрой. Хочу быть капитаном этой команды", - цитирует Вальверде издание Relevo.

В текущей кампании Вальверде провел 30 матчей за "сливочных", забив 8 голов и 4 результативные передачи.