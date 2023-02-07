Анчелотти высказался об игровом спаде Реала

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о неудачах в недавних матчах.

"Требования очень высоки. Нужно все правильно оценить. Я считаю, что, несмотря на поражение от Мальорки в воскресенье, команда растет. Но это поражение было болезненным.

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У нас были травмы, но это не только наша проблема – дело в ужасном календаре. Мы чувствуем, что у нас все получится", – сказал Анчелотти в интервью Marca.

Напомним, после 20 туров Ла Лиги Реал занимает второе место, набрав 45 очков.