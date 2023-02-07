iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти высказался об игровом спаде Реала

Итальянец верит, что команда сможет преодолеть все проблемы.
Сегодня, 17:15
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о неудачах в недавних матчах.

"Требования очень высоки. Нужно все правильно оценить. Я считаю, что, несмотря на поражение от Мальорки в воскресенье, команда растет. Но это поражение было болезненным.

Читайте также: Анчелотти высказался об интересе клубов из Саудовской Аравии к Модричу и Бензема

У нас были травмы, но это не только наша проблема – дело в ужасном календаре. Мы чувствуем, что у нас все получится", – сказал Анчелотти в интервью Marca.

Напомним, после 20 туров Ла Лиги Реал занимает второе место, набрав 45 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид

Статьи по теме

Мальорка - Реал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испани Мальорка - Реал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испани
Лунин: Реал незаслуженно проиграл Мальорке Лунин: Реал незаслуженно проиграл Мальорке
Реал определился с потенциальным усилием в центр поля Реал определился с потенциальным усилием в центр поля
Куртуа рискует пропустить Клубный чемпионат мира Куртуа рискует пропустить Клубный чемпионат мира
Помочь журналистам

Видео

Хто вище б'є, той краще грає: футболисты Зари похвастались своей "точностью"
Хто вище б'є, той краще грає: футболисты Зари похвастались своей "точностью"

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры17:49
Мер Парижа высказалась против допуска россиян к Олимпиаде-2024
Европа17:22
Президента клуба Бундеслиги подозревают в незаконной покупке и хранении наркотиков
Европа17:15
Анчелотти высказался об игровом спаде Реала
Европа16:51
Манчестер Юнайтед не будет оспаривать красную карточку Каземиро
Формула 116:38
В Альфа Ромео надеются на успех нового болида
Киберспорт16:27
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Киберспорт16:14
IEM Katowice 2023: расписание и результаты турнира по CS:GO
Европа16:02
Коло-Муани может покинуть Айнтрахт за 100 млн евро
ММА15:56
Чендлер сделал прогноз на свой бой против Макгрегора
Европа15:43
Роналдиньо подтвердил, что его сына приняли в академию Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK