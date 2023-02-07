Дзанетти рассказал, что Месси мог перейти в Интер

Вице-президент миланского Интера Хавьер Дзанетти рассказал, что Лионель Месси мог стать игроком "нероадзурри".

По словам Дзанетти, он вел переговоры со своим соотечественником.

"Я был очень сильно удивлен, когда узнал, что Месси покидает Барселону.

Если говорить реально, мы не можем конкурировать с ПСЖ или клубами АПЛ. Но благодаря нашим отношениям мы говорили с Лео о его возможном переходе, когда была такая возможность", - заявил Дзанетти в интервью DAZN.

Напомним, ранее Интер в доминирующем стиле обыграл Милан.