Бывший помощник Роберто Де Дзерби в Шахтере Давиде Поссанцини начал самостоятельную карьеру во взрослом футболе.

Как сообщает пресс-служба Брешии, Поссанцини стал новым главным тренером клуба. На этом посту он сменил Пепа Клоте.

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Из тренеского штаба "горняков" итальянский специалист ушел вместе с Де Дзерби после полномасштабного вторжения государства-террориста.

Итальянская Брешия на данный момент занимает 16 место в турнирной таблице Серии Б. На их счету 25 очков в 23 матчах.