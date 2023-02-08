Зинченко поблагодарил фанатов Арсенала за признание игроком месяца

Болельщики лондонского Арсенала с большим отрывом признали Александра Зинченко лучшим игроком января.

Украинский универсал поблагодарил болельщиков за признание и поддержку в видеообращении.

"Привет, ребята. Хочу поблагодарить вас за две вещи: за то, что признали меня лучшим игроком места и за вашу поддержку на протяжении сезона. Давайте сражаться вместе до самого конца. Вперед, "канониры", - заявил Зинченко.

🤳 Our January Player of the Month has something to say… pic.twitter.com/rvaMntJaOQ — Arsenal (@Arsenal) February 8, 2023

В минувшем месяце украинец вместе с Арсеналом прошел в четвертый раунд Кубка Англии и набрал 7 из 9 возможных матчей.