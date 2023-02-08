Шахтер - Сараево 4:0: обзор матча и видео голов 08.02.2023
"Горняки" легко справились со своим оппонентом.
Сегодня, 20:35
В рамках контрольного матча на сборах Шахтер встретился с боснийским Сараево.
Коллектив Игора Йовичевича разгромил своих оппонентов со счетом 4:0.
Вашему вниманию обзор матча и видео голов Шахтер - Сараево
Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер интересуется защитником сборной Чили.
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