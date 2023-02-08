Шахтер нацелился на защитника сборной Чили

В чемпионат Украины может перебраться игрок национальной сборной Чили.

Как сообщает Фабрицио Романо, Шахтер заинтересовался центральным защитником южноамериканской сборной.

Правда имени инсайдер не назвал, как и никакой более детальной информации.

Напомним, что Шахтер договорился с Ворсклойо трансфере голкипера сборной Украины Дмитрия Резника.