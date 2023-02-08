Шахтер нацелился на защитника сборной Чили
Донецький клуб хоче підписати захисника.
Сегодня, 01:04
В чемпионат Украины может перебраться игрок национальной сборной Чили.
Как сообщает Фабрицио Романо, Шахтер заинтересовался центральным защитником южноамериканской сборной.
Правда имени инсайдер не назвал, как и никакой более детальной информации.
Напомним, что Шахтер договорился с Ворсклойо трансфере голкипера сборной Украины Дмитрия Резника.
Статьи по теме
Популярное на сайте
просмотров
просмотров
Последние новости
Европа01:04
Другие страны00:53
Европа00:40
Киберспорт00:08
Бокс22:22