Шахтер приобрел Ризныка

Шахтер усилит свою вратарскую линию следующим летом.

Как сообзщает Фабрицио Романо, "горняки" подпишут украинца Дмитрия Ризныка.

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Трансфер голкипера полтавской Ворсклы обойдется донецкому клубу в 3 млн евро. Детали контракта Ризныка остаются неизвестными.

В текущем сезоне вратарь провел 15 матчей из них в 4 не пропустил ни одного гола.