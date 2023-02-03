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С Ракицким и Келси, без Гочолейшвили: Шахтер огласил заявку на плей-офф Лиги Европы

Донецкий клуб в феврале встретится в стыковых матчах с Ренном.
Сегодня, 18:33
Шахтер подал заявку на плей-офф Лиги Европы / Getty Images
Шахтер подал заявку на плей-офф Лиги Европы / Getty Images

Шахтер огласил заявку для участия в первом раунде плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23.

Как сообщает официальный сайт "горняков", в список вошли 28 футболистов.

В заявку были добавлены Ярослав Ракицкий, Кевин Келси и Егор Назарина. В то же время не был дозаявлен Георгий Гочолейшвили из-за квоты только для троих новых игроков.

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Заявка Шахтера на Лигу Европы

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин

Защитники: 5. Валерий Бондарь, 15. Богдан Михайличенко, 22. Николай Матвиенко, 23. Лукас Тейлор, 26. Ефим Конопля, 28. Марьян Фарина, 32. Эдуард Козик, 44. Ярослав Ракицкий

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Тотовицкий, 8. Георгий Судаков, 9. Марьян Швед, 11. Александр Зубков, 16. Дмитрий Крыськив, 17. Невен Джурасек, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько, 29. Егор Назарина, 3

й4. Иван Петряк

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан, 18. Кевин Келси, 19. Андрей Кулаков, 20. Дмитрий Топалов

Напомним, что в феврале Шахтер сыграет в плей-офф Лиги Европы с Ренном. Первый поединок состоится в Варшаве 16 февраля, а ответный - во Франции 23 февраля. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы шахтер

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