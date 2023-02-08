Тен Хаг: Я пришел в МЮ сделать долгосрочный проект

Нидерландец высказался о целях своего периода на посту тренера "красных дьяволов".

Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг рассказал о своих планах на будущее у руля клуба.

По словам нидерландца, он намерен остаться в стане манкунианцев, как минмиум, на несколько сезонов и построить долгосрочный проект.

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"Я здесь, чтобы создать долгосрочный проект, а не только на один год. Я думаю о наших планах на лето, у нас есть представление о том, что делать в долгосрочной перспективе.

Также надо смотреть на два-три трансферных окна вперед. Но также нам придется пересматривать этот план из-за того, как будут развиваться события", - цитирует слова тен Гага журналист Фабрицио Романо.

Стоит сказать, что осле 21 сыгранных поединков Манчестер Юнайтед занимает третью позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных пункта. Впереди лишь лондонский Арсенал и Манчестер Сити.