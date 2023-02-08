"Посмотри на цвета неба": Футболист Лацио необычно оповестил друга о переходе в клуб

В последний день январьского трансферного окна итальянец Лука Пеллегрини перебрался в Лацио, за который он болеет с детства.

Чтобы рассказать об этом своему другу Андреа Маестерелли игрок прибегнул к необычному способу.

Пеллегрини нанял специальный самолет, который пролетел в небе с надписью: "Андреа, посмотри на цвета неба, трансфер произошел".

Примечательно, что друг Луки является внуком легенды Лацио Томмазо Маестерелли, а также племянником чемпиона мира-2006 Марко Матерацци.

Напомним, на нашем сайте доступен список всех топ-трансферов зимнего окна.