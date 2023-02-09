Президент Барселоны раскритиковал финансовые правила Ла Лиги

Жоан Лапорта считает, что в других странах действуют более мягкие ограничения

Президент Барселоны Жоан Лапорта поделился мыслями о текущем финансовом положении клуба.

По словам функционера, он и его команда приложили титанические усилия, чтобы зарегестрировать игроков.

"Барселона унаследовала очень большую ведомость зарплат. Она превышала 300-350 млн. евро, и из-за этого клубом было сложно управлять. Мы активировали рычаги, чтобы создать конкурентоспособную команду. К лету мы сократим ведомость зарплат на 170 млн. евро. Приложив титанические усилия, мы зарегистрировали игроков.

Также Лапорта раскритиковал действующие правила чемпионата Испании, заявив, что в подобной среде "сине-гранатовые" не могут быть конкурентноспособными.

Нынешние правила не дают нам быть конкурентоспособными. В других странах ФФП мягче", - приводит слова испанца Mundo Deportivo.

Напомним, ранее президент клуба заявлял, что мечтает выиграть Ла Лигу.