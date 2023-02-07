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Футбол

Президент Барселоны: Мечтаю выиграть Ла Лигу в этом году

NaVi противостоят G2: онлайн-трансляции матчей IEM Katowice 2023
Сегодня, 20:26
NaVi противостоят G2: онлайн-трансляции матчей IEM Katowice 2023
Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию матчей одного из важнейших киберспортивных турниров года.
Вест Хэм намерен выручить баснословные деньги за лидера клуба
Сегодня, 19:55
Вест Хэм намерен выручить баснословные деньги за лидера клуба
Райс покинет клуб лишь за 120 млн евро.
Порье назвал формулу успеха для Макгрегора в бою с Чендлером
Сегодня, 18:44
Порье назвал формулу успеха для Макгрегора в бою с Чендлером
Американец дал совет бывшему оппоненту.
Поттер - о больших тратах Челси: Завидовать плохо
Сегодня, 18:18
Поттер - о больших тратах Челси: Завидовать плохо
Англичанин ответил хейтерам на критику.
В Милане определились с кандидатами на пост главного тренера клуба
Сегодня, 17:58
В Милане определились с кандидатами на пост главного тренера клуба
Экс-наставник Шахтера попал в шорт-лист "россонери".
Манчестер Юнайтед не будет оспаривать красную карточку Каземиро
Сегодня, 16:51
Манчестер Юнайтед не будет оспаривать красную карточку Каземиро
Клуб смирился с решеним арбитра.
В Альфа Ромео надеются на успех нового болида
Сегодня, 16:38
В Альфа Ромео надеются на успех нового болида
Команде удалось решить множество старых проблем.
Коло-Муани может покинуть Айнтрахт за 100 млн евро
Сегодня, 16:02
Коло-Муани может покинуть Айнтрахт за 100 млн евро
На игрока претендуют три топ-клуба.
Чендлер сделал прогноз на свой бой против Макгрегора
Сегодня, 15:56
Чендлер сделал прогноз на свой бой против Макгрегора
Американец верит в свою победу над ирландцем.
Роналдиньо подтвердил, что его сына приняли в академию Барселоны
Сегодня, 15:43
Роналдиньо подтвердил, что его сына приняли в академию Барселоны
Пошел по стопам отца.
Ювентус избавится от пятерых игроков летом
Сегодня, 14:52
Ювентус избавится от пятерых игроков летом
Клуб планирует сохранить около 70 млн евро.
Орбан впервые пропустит матч Бундеслиги в этом сезоне из-за предстоящей операции
Сегодня, 14:13
Орбан впервые пропустит матч Бундеслиги в этом сезоне из-за предстоящей операции
Футболист готовится к пересадке костного мозга.
"Пришло мое время шокировать мир": Франклин сделал громкое заявление о бое с Джошуа
Сегодня, 13:48
"Пришло мое время шокировать мир": Франклин сделал громкое заявление о бое с Джошуа
Американский боксер предположил, чем закончится его поединок с бывшим чемпионом.
УАФ обратилась к испанской федерации по поводу инцидента с Зозулей
Сегодня, 13:31
УАФ обратилась к испанской федерации по поводу инцидента с Зозулей
Испанские фанаты снова начали оскорблять игрока.
"Неприятно быть в их присутствии": Цуренко готова сниматься с матчей против россиянок и белорусок
Сегодня, 12:58
"Неприятно быть в их присутствии": Цуренко готова сниматься с матчей против россиянок и белорусок
Украинская теннисистка озвучила свою позицию по поводу поединков с представительницами стран-агрессоров.
Хорнер: Для Бинотто нет роли в Ред Булл
Сегодня, 12:37
Хорнер: Для Бинотто нет роли в Ред Булл
Довольно жестокие слова.
Ливерпуль намерен предложить Фирмино краткосрочный контракт
Сегодня, 12:01
Ливерпуль намерен предложить Фирмино краткосрочный контракт
Форвард высоко ценится тренером.
Гвоздик вернется в ринг, названы дата боя и соперник
Сегодня, 11:40
Гвоздик вернется в ринг, названы дата боя и соперник
Бывший чемпион возобновит карьеру после трехлетнего перерыва.
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Сегодня, 11:01
Ан-Наср сделал щедрое предложение Бускетсу
Капитан каталонцев может стать одноклубником Роналду.
"Дайте нам танки и наблюдайте за нашей победой": Усик обратился к союзникам Украины
Сегодня, 10:59
"Дайте нам танки и наблюдайте за нашей победой": Усик обратился к союзникам Украины
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