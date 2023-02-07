Президент Барселоны: Мечтаю выиграть Ла Лигу в этом году
Райс покинет клуб лишь за 120 млн евро.
Американец дал совет бывшему оппоненту.
Англичанин ответил хейтерам на критику.
Экс-наставник Шахтера попал в шорт-лист "россонери".
Клуб смирился с решеним арбитра.
Команде удалось решить множество старых проблем.
На игрока претендуют три топ-клуба.
Американец верит в свою победу над ирландцем.
Пошел по стопам отца.
Клуб планирует сохранить около 70 млн евро.
Футболист готовится к пересадке костного мозга.
Американский боксер предположил, чем закончится его поединок с бывшим чемпионом.
Испанские фанаты снова начали оскорблять игрока.
Украинская теннисистка озвучила свою позицию по поводу поединков с представительницами стран-агрессоров.
Довольно жестокие слова.
Форвард высоко ценится тренером.
Бывший чемпион возобновит карьеру после трехлетнего перерыва.
Капитан каталонцев может стать одноклубником Роналду.
Боксер рассказал, как мировое сообщество может помочь в войне со страной-террористом.