Лапорта: Сын Роналдиньо подпишет контракт с нами

Президент Барселоны подтвердил то, что Жоао Мендеш де Ассис Моррейра присоединиться к "сине-гранатовым".

Президент Барселоны Жоан Лапорта подтвердил то, что сын Роналдиньо подпишет соглашение с каталонцами

По словам испанца, пока неизвестно будет ли Жоао Мендеш де Ассис Моррейра играть за молодежную команду клуба.

"Мы гордимся тем, что продолжаем "сагу" Роналдиньо. У его сына Жоао будет контракт с нами. Но мы еще не знаем, будет ли он играть в молодежной команде", - заявил функционер.

Напомним, ранее Лапорта заявил, что правила Ла Лиги мешают Барселоне быть конкурентноспособными.