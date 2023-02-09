Лапорта: Сын Роналдиньо подпишет контракт с нами
Президент Барселоны подтвердил то, что Жоао Мендеш де Ассис Моррейра присоединиться к "сине-гранатовым".
Президент Барселоны Жоан Лапорта подтвердил то, что сын Роналдиньо подпишет соглашение с каталонцами
По словам испанца, пока неизвестно будет ли Жоао Мендеш де Ассис Моррейра играть за молодежную команду клуба.
"Мы гордимся тем, что продолжаем "сагу" Роналдиньо. У его сына Жоао будет контракт с нами. Но мы еще не знаем, будет ли он играть в молодежной команде", - заявил функционер.
Напомним, ранее Лапорта заявил, что правила Ла Лиги мешают Барселоне быть конкурентноспособными.