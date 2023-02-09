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Лапорта: Сын Роналдиньо подпишет контракт с нами

Президент Барселоны подтвердил то, что Жоао Мендеш де Ассис Моррейра присоединиться к "сине-гранатовым".
Сегодня, 17:15
Сын Роналдиньо / Instagram
Сын Роналдиньо / Instagram

Президент Барселоны Жоан Лапорта подтвердил то, что сын Роналдиньо подпишет соглашение с каталонцами

По словам испанца, пока неизвестно будет ли Жоао Мендеш де Ассис Моррейра играть за молодежную команду клуба.

"Мы гордимся тем, что продолжаем "сагу" Роналдиньо. У его сына Жоао будет контракт с нами. Но мы еще не знаем, будет ли он играть в молодежной команде", - заявил функционер.

Напомним, ранее Лапорта заявил, что правила Ла Лиги мешают Барселоне быть конкурентноспособными.


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