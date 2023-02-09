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Степаненко: Мудрик - особенный, но раньше он думал, что для успешной карьеры достаточно таланта

Экс-партнер Михаила по Шахтеру заявил, что у него есть все шансы стать кумиром поколения.
Сегодня, 19:00
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился мыслями о своем бывшем одноклубнике Михаиле Мудрике.

По словам футболиста, у украинского вингера есть все шансы стать для нынешнего поколения таким же кумиром, как для него был Андрей Шевченко.

"Он особенный парень, и он думал, что один только талант сделает его великим футболистом. Со временем все изменилось, в основном благодаря Роберто Де Дзерби.

Он начал слушать, учиться и при поддержке тренера достиг удивительных успехов. Теперь он новая звезда лучшего чемпионата мира, но это не магия, ему пришлось работать для этого.

У него есть все, чтобы стать кумиром для нового поколения, как Андрей Шевченко был кумиром для моих ровесников. Этого я ему и желаю", - сказал Степаненко.

Напомним, ранее наставник Челси объяснил провал Мудрика в матче с Фулхэмом


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