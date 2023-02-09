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Футбол

Хавбек Шахтера: Не понимаю, как можно допускать россиян к Олимпиаде

Артем Бондаренко высказался о нашумевшей теме.
Сегодня, 23:03
Артем Бондаренко
Артем Бондаренко

Полузащитник донецкого Шахтера Артем Бондаренко прокомментировал намерения МОК допустить к Олимпиаде в Париже россиян.

По словам украинца, он не понимает мотивации подобного решения.

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"Игры - это уникальное событие, в котором каждый спортсмен представляет свою страну, поэтому я не понимаю, как россиян можно допускать к соревнованиям такого значения. Я не могу найти ни одного объяснения или причины. Думаю, как каждый украинец, как каждый разумный человек, который видит, что происходит", - сказал Бондаренко.

В текущем сезоне игрок провел за "горняков" 18 матчей, в которых отметился 2 голами и 1 ассистом.


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