Хавбек Шахтера: Не понимаю, как можно допускать россиян к Олимпиаде

Полузащитник донецкого Шахтера Артем Бондаренко прокомментировал намерения МОК допустить к Олимпиаде в Париже россиян.

По словам украинца, он не понимает мотивации подобного решения.

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"Игры - это уникальное событие, в котором каждый спортсмен представляет свою страну, поэтому я не понимаю, как россиян можно допускать к соревнованиям такого значения. Я не могу найти ни одного объяснения или причины. Думаю, как каждый украинец, как каждый разумный человек, который видит, что происходит", - сказал Бондаренко.

В текущем сезоне игрок провел за "горняков" 18 матчей, в которых отметился 2 голами и 1 ассистом.