Степаненко: После последних девяти лет единственный путь к окончанию войны - победа Украины

Капитан донецкого Шахтера Тарас Степаненко высказался о войне в Украине.

По словам футболиста, единственный путь к окончанию происходящего - победа Вооруженных сил Украины.

"Не могу сказать когда закончится война. Жду этого с 2014 года. Все началось в Донецке. Имею друга, приближенного к нашему правительству - они и сами не знают, когда все закончится.

В России почти безграничные человеческие ресурсы - путин вместо погибших присылает новых солдат. Это большая страна. Те, кто не хотят на фронт, могут отправиться за решетку. Они не понимают, что лучше отсидеть, чем погибнуть на войне.

Каждый день молюсь, чтобы этот конфликт закончился нашей победой. После последних девяти лет другого пути нет. Если не победим - это никогда не закончится. Именно поэтому будем бороться до конца", - сказал хавбек.

Напомним, ранее Степаненко высказался о персепективах Михаила Мудрика.