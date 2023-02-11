Лестер - Тоттенхэм: обзор и результат матча чемпионата Англии

В рамках 23 тура чемпионата Англии Лестер на своем поле принял Тоттенхэм.

"Шпоры" удачно начали поединок, что привело к забитому голу Родриго Бентанкура.

Но как быстро Тоттенхэм и открыл счет, так быстро и посыпался. "Лисам" хватило 11 минут после гола Бентанкура, чтобы выйти вперед после взятия ворот от Нампалиса Менди и Джеймса Мэддисона.

В концовке первого тайма Келечи Ихеаначо укрепил позиции своей команды. После перерыва счет дошел до разгромного, когда Харви Барнс отличился на 70 минуте, однако его гол был отменен.

Впрочем, Барнс не остановился и таки добился своего. Англичанин установил окончательный счет на 81 минуте поединка.

Статистика матча чемпионата Англии Лестер - Тоттенхэм

Лестер - Тоттенхэм 4:1

Голы: Менди, 23, Мэддисон, 25, Ихеаначо, 45+2, Барнс, 81 - Бентанкур, 14.

Владение мячем: 48% - 52%

Удары: 15 - 10

Удары в створ: 7 - 3

Атаки: 137 - 75