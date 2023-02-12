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Манчестер Сити - Астон Вилла: обзор и результат матча чемпионата Англии 12.02.2023

"Горожане" приблизились к конкуренту по чемпионской гонке.
Сегодня, 20:37
Манчестер Сити
Манчестер Сити

В рамках 23 тура чемпионата Англии Манчестер Сити встретился с Астон Виллой.

"Горожане" не стали повторять ошибок минувшего сезона и взялись за дело сразу же. Счет на 4 минуте открыл Родри .

В концовке тайма манкунианцы довели счет до разгромного усилиями Гюндогана и Мареза

После перерыва коллектив Унаи Эмери смог отквитать один мяч, но на нечто большее их не хватило.

После 22 матчей Ман Сити занимает второе место в чемпионате Англии, набрав 48 пунктов. У Арсенала 51 балл и на один матч меньше.

На следующей неделе, а именно в среду, 15 февраля, команды сыграют между собой.

Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Сити - Астон Вилла

Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1

Голы: Родри, 4, Гюндоган, 39 Марез, 45
Владение мячем: 67% - 33%
Удары: 17 - 6
Удары в створ: 9 - 2
Атаки: 119 - 62


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