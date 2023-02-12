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Малиновский - об извинениях коментатора, назвавшего его россиянином: Блин, не думал, что слезоточивый газ во Франции может повлиять на Флориду

Руслан жестко ответил на попытку загладить произошедшее.
Вчера, 23:12
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский

Во время трансляции матча Марсель - Клермон коментатор матча на Bein Sports USA Фил Шане назвал Руслана Малиновского "россиянином".

Украинец отреагировал на это, спросив: "Как дела?".

Шане принес свои извинения в связи с случившимся инцидентом, отметив, что большую часть матча называл его национальность правильно.

"Руслан, искренние извинения за мой промах. Я действительно часто говорил "украинец". Однако после вашего выстрела я один раз сказал "Москва". После того, как я просидел час из-за слезоточивого газа, я понятия не имею о России. Серьезное, чувствительное время, над которым я часто молюсь. Я прошу прощения за ошибку", - написал Шане.

Впрочем, украинцу оказалось этого недостаточно и он в жестком стиле ответил, попросив принести извинения в прямом эфире.

"Черт, я не думал, что газ во Франции может вызвать эффект во Флориде. Мне жаль.

Поскольку вы допустили ошибку на телевидении, я бы хотел услышать извинения во время следующего эфира, а не в Твиттере, - ответил хавбеклприкрепив в дополнение список фондов, в которые можно задонатить и помочь Украине.

Напомним, ранее Малиновский потроллил себя за неудачное исполнение штрафного.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война скандал Руслан Малиновский

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