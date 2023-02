Малиновский - об извинениях коментатора, назвавшего его россиянином: Блин, не думал, что слезоточивый газ во Франции может повлиять на Флориду

Во время трансляции матча Марсель - Клермон коментатор матча на Bein Sports USA Фил Шане назвал Руслана Малиновского "россиянином".

Украинец отреагировал на это, спросив: "Как дела?".

Шане принес свои извинения в связи с случившимся инцидентом, отметив, что большую часть матча называл его национальность правильно.

"Руслан, искренние извинения за мой промах. Я действительно часто говорил "украинец". Однако после вашего выстрела я один раз сказал "Москва". После того, как я просидел час из-за слезоточивого газа, я понятия не имею о России. Серьезное, чувствительное время, над которым я часто молюсь. Я прошу прощения за ошибку", - написал Шане.

Впрочем, украинцу оказалось этого недостаточно и он в жестком стиле ответил, попросив принести извинения в прямом эфире.

"Черт, я не думал, что газ во Франции может вызвать эффект во Флориде. Мне жаль.

Поскольку вы допустили ошибку на телевидении, я бы хотел услышать извинения во время следующего эфира, а не в Твиттере, - ответил хавбеклприкрепив в дополнение список фондов, в которые можно задонатить и помочь Украине.

Also, for make prayers strong again, here is a list of some organisations which have been helping Ukraine since russia invasion:@razomforukraine @BackAndAlive @FutureforUa @saintjavelin @voices_org_ua @AzovstalFam



Screenshot of some donate, very welcome!

✌🏻