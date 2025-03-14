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Футбол

Дженоа с помощью двух ассистов Малиновского победила Лечче

Украинец сыграл важную роль в победе "грифонов".
Вчера, 23:47
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В рамках 29-го тура Серии А Дженоа встретилась с Лечче.

Уже на 16-ой минуте «грифоны» повели в счете. Руслан Малиновский выдал элегантный заброс на Фабио Миретти, который ударом в одно касание открыл счет.

До перерыва связка Малиновский-Миретти сработала еще один раз с такими же ролями. Руслан ассистировал, а Фабио забивал.

Во втором тайме украинца заменили, а Лечче чуть позже после этого заработал пенальти. К отметке подошел Никола Крстович и реализовал 11-метровый.

На большее подопечные Марко Джампаоло не смогли, поэтому, в итоге все же коллектив Патрика Виейра одержал победу.

Напомним, что поединок против Лечче стал для Малиновского юбилейным.

Дженоа - Лечче 2:1
Голы: Миретти, 16, 45+2 - Крстович, 68

Дженоа: Леали - Сабелли (Нортон-Каффи, 81), Де Винтер, Х. Васкес, Мартин - Мазини, Френдруп - Дзаноли (Экатор, 72), Малиновский (Маттурро, 56), Миретти (Онана, 81) - Пинамонти.

Лечче: Фальконе - Гильбер (Вейга, 57), Баскиротто, Жан, Галло - Кулибали (Каба, 57), Гельгасон (Банда, 82) - Пьеротти (Ндри, 46), Бериша, Тете (Карлссон, 46) - Крстович.

Предупреждения: Мартин, Миретти, Васкес - Бериша, Крстович

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