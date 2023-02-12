Наполи - Кремонезе: обзор и результат матча чемпионата Италии 12.02.2023

В рамках 22 тура чемпионата Италии Наполи принял Кремонезе.

Коллектив Лучано Спалетти легко справился со своими соперниками, победив со счетом 3:0

За партенопейцев отличились Хвича Кварацхелия, забивший на 22 минуте в свой 22 день рождения, Виктор Осимхен и Эльджиф Эльмас.

После 22 сыгранных туров Наполи занимает первое место, набрав 59 очков. У идущего вторым Интера 43 пункта и матч в запасе.

Статистика матча чемпионата Италии Наполи - Кремонезе

Наполи - Кремонезе 3:0

Голы: Кварацхелия, 22, Осимхен, 65. Эльмас, 79

Владение мячем: 66% - 34%

Удары: 15 - 6

Удары в створ: 10 - 1

Атаки: 150 - 85.