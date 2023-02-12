Наполи - Кремонезе: обзор и результат матча чемпионата Италии 12.02.2023
Партенопейцы продолжают отрываться от пресследователей.
В рамках 22 тура чемпионата Италии Наполи принял Кремонезе.
Коллектив Лучано Спалетти легко справился со своими соперниками, победив со счетом 3:0
За партенопейцев отличились Хвича Кварацхелия, забивший на 22 минуте в свой 22 день рождения, Виктор Осимхен и Эльджиф Эльмас.
После 22 сыгранных туров Наполи занимает первое место, набрав 59 очков. У идущего вторым Интера 43 пункта и матч в запасе.
Статистика матча чемпионата Италии Наполи - Кремонезе
Наполи - Кремонезе 3:0
Голы: Кварацхелия, 22, Осимхен, 65. Эльмас, 79
Владение мячем: 66% - 34%
Удары: 15 - 6
Удары в створ: 10 - 1
Атаки: 150 - 85.